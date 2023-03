Com o tema ‘Abril Indígena’, Feira da FAS abre inscrições para negócios de economia verde

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 31 de março, com 30% das vagas exclusivas para indígenas

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) lançou um edital para seleção de 70 empreendedores, que fazem parte do ramo de Economia Criativa e Verde, para participar da edição especial da Feira da FAS com a temática ‘Abril Indígena’. O evento acontecerá no dia 16 de abril, na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

Nesta edição, 30% das vagas são destinadas para empreendedores indígenas. As inscrições são gratuitas, online e seguem abertas até o dia 31 de março, por meio dos links: Variedades, Verde, e Gastronomia, disponíveis para escolha do empreendedor.

Os expositores podem ter foco em segmentos variados, como artigos para artesanato, decoração, artigos de beleza, produtos veganos, colecionáveis, jardinagem, entre outros.

“Sempre reforçamos que a Amazônia é plural e é indígena, mas eventos que tocam no assunto e que são destinados a sociedade em geral ainda são pouco vistos em Manaus. Por isso, a FAS todos os anos, no mês de abril, realiza uma Feira com esta temática”, explica a coordenadora da Feira da FAS, Cristine Rescarolli.

A Feira da FAS acontece uma vez por mês e é uma oportunidade para os empreendedores divulgarem suas marcas e conquistarem novos clientes. Além disso, o evento tem o objetivo de promover o intercâmbio cultural entre visitantes e expositores, mostrando o potencial indígena para o desenvolvimento sustentável da região.

Durante a feira, os visitantes ainda degustam de vários sabores regionais, aproveitam o Espaço Kids e o serviço Pet Friendly, além de aproveitar uma programação cultural com artistas locais.

