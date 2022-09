Coca-Cola lança sabores com nomes ‘genéricos’ nos EUA para interagir mais com as pessoas

Com o objetivo de “interagir” mais com o público, a Coca-Cola decidiu investir no lançamento de produtos “misteriosos”, estampando sabores como “Luz das Estrelas”, “Mundo da Fantasia” e “Byte” – inspirado no metaverso.

As novidades, de edição limitada, têm receita mantida sob sigilo pela empresa, que preferiu descrevê-las de forma conceitual, sem dar detalhes sobre os sabores encontrados dentro das garrafas e latinhas.

“Nós estamos interagindo com as pessoas. Elas estão interagindo conosco ao tentar adivinhar o que está nelas [as bebidas]”, afirmou à CNN Selman Careaga, presidente global da marca registrada Coca-Cola, não englobando outras marcas da empresa – como a Fanta e a Sprite – sob seu guarda-chuva.

Segundo especialistas na área, gerar discussão entre o público é uma parte importante da estratégia de marketing da Coca-Cola, especialmente entre os mais jovens.

Duane Stanford, editora da revista Beverage Digest, especializada na indústria de bebidas não alcoólicas, afirma que nos últimos anos a empresa “vem realmente incentivando o debate” com os clientes, em campanhas como o relançamento da Coca-Cola Zero, em que as propagandas incentivavam os consumidores a provar a nova receita do refrigerante e opinar se aquela era “a melhor Coca já feita”.

As discussões sobre os produtos ajudariam a refrescar a marca nas mentes do público, facilitando que os consumidores lembrem dos refrigerantes da empresa ao visitar o supermercado, explicou Stanford à CNN, detalhando ainda que “ser assunto” virou uma prioridade para a empresa após o fracasso de vendas com algumas marcas menores.

De olho na Geração Z

A Coca-Cola também está pensando na presença online em suas campanhas dos novos sabores e de olho em mais uma fatia de clientes: a Geração Z, nascida entre 1995 e 2003.

Em vez de lançar refrigerantes tradicionais como “baunilha” ou “cereja”, como no passado, a empresa investiu em descrições como “notas que são como olhar um céu estrelado em volta de uma fogueira” e “uma sensação refrescante como uma jornada gelada até o espaço”, contando com a divulgação de influenciadores digitais, muitos deles críticos às descrições vagas feitas pela companhia, mas que ainda assim provaram as bebidas para apostar o que estaria nelas.

O sabor Starlight, traduzido para o português como “Luz das Estrelas”, foi ligado ao marshmallow. O Byte, a blueberry ou toranja. Já o Dreamworld, traduzido como “Mundo da Fantasia”, teria gosto de manga, pêssego ou morango.

No que depender da Coca-Cola, o mistério continuará guardado mesmo após o fim da venda dos refrigerantes. “De certa forma, é como se fosse nossa fórmula secreta”, explicou Careaga.

A empresa não divulgou à imprensa o impacto concreto da estratégia de marketing, mas o executivo da marca garante que os resultados foram “satisfatórios” até o momento e que campanhas como a dos sabores misteriosos contribuem para o aumento das vendas “em geral”. A marca Coca-Cola teve uma valorização de 7% no segundo trimestre do ano, segundo a CNN.

Com informações do Uol