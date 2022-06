Cmei da zona Norte implanta o projeto ‘Captação de Água da Chuva’

Para combater o desperdício aproveitando a água da chuva, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Onias Bento, localizado na comunidade Aliança com Deus, no bairro Cidade Nova, zona Norte, implantou nesta quarta-feira, 8/6, o projeto “Capacitação de Água da Chuva”. A ação da unidade de ensino da Prefeitura de Manaus é desenvolvida em parceria com a empresa “Águas de Manaus” e tem o objetivo de economizar parte da água potável usada na escola e utilizar a água da chuva na irrigação da horta escolar.

O projeto foi idealizado pela gestora da unidade, Simone Malveira, e terá o prazo de um ano para ser implantado totalmente na escola. Segundo ela, a ideia surgiu de um sonho em aproveitar um recurso não utilizado. “Tudo surgiu de um sonho, mas precisava da parte técnica em como criar um sistema hidráulico que aproveitasse a água da chuva para irrigar a horta da escola e a parceria com a Águas de Manaus possibilitou que essa ideia saísse do papel”, explicou Simone.

A parceria com a empresa Águas de Manaus surgiu após o Cmei conquistar o primeiro lugar na premiação nacional “Stopmotion” e participar das oficinas oferecidas pela empresa.

A concessionária executou em 6 meses todo o projeto hidráulico, com instalação de calhas, condução da água, telas de proteção, cisterna subterrânea para armazenar o líquido e utilizá-lo para irrigar a horta. “Todo esse trabalho foi desenvolvido com a gestora da escola. Então levamos o assunto para o setor da área técnica da Águas de Manaus, executamos o projeto em 6 meses e hoje estamos inaugurando o projeto. Isso para nós é uma satisfação muito grande, primeiro que foca o uso racional da água, por mais que tenhamos em abundância, mas precisamos saber economizar e conscientizar as nossas crianças para que não desperdicem, porque poderá faltar”, destacou o gerente de Responsabilidade Social da Águas de Manaus, Semy Ferraz.

A aluna Thayla Uchôa, 5, do 2º período, sabe muito bem da importância em aproveitar a água da chuva. “Eu e meus amigos aprendemos que precisamos cuidar do nosso maior tesouro que é a água e tornar nossa escola um espaço sustentável”, comentou.

