Clima tenso: Whindersson Nunes troca farpas com rival polonês em coletiva de imprensa

A Kingpyn Boxing realizou ontem (12), uma coletiva de imprensa com os dois representantes brasileiros do torneio de boxe de famosos, Whindersson Nunes e Jully Poca, e seus respectivos adversários, Filip Marcinek e Daniella Hemsley, em São Paulo (SP). O evento promocional – comandado por Igão e Mítico, apresentadores do podcast ‘Podpah’, contou com a presença da reportagem da Ag Fight, e foi marcado pelo clima tenso e a troca de farpas entre os rivais.

Mais alterado do que o youtuber brasileiro, Filipek – como é conhecido o cantor e lutador polonês – já se apresentou no palco provocando seu adversário do dia 22 de abril, data do evento inaugural do ‘High Stakes’, evento entre celebridades promovido pela Kingpyn Boxing, que será realizado em Londres (ING). Com a bandeira do Piauí – estado natural de Whindersson – nas mãos, o europeu jogou o objeto de forma proposital na mesa em frente do astro do Youtube, que apenas sorriu e não revidou a provocação.

Além disso, o polonês subiu ao palco da coletiva com uma camisa escrito ‘Portugal’ e com dois membros de sua equipe que utilizavam máscaras fazendo referência a relacionamentos antigos do piauiense. Ao ser recebido de maneira hostil, Filipek demonstrou certo nervosismo, fato apontado inclusive pelo apresentador do evento promocional Igão. A partir daí o comandante da coletiva de imprensa também passou a ser alvo da fúria do europeu, que chegou a desafiá-lo para uma luta na parte final do compromisso com a mídia. Desafio este que foi aceito pelo comandante do Podpah, que ainda aproveitou para debochar do pouco simpático polonês, citando o alto custo de seu cachê.

Sem se alterar com as provocações, Whindersson preferiu adotar o deboche e a educação para responder o rival. Depois de ouvir o polonês chamar o Brasil de “um país estranho”, o piauiense elogiou a terra natal de Filipek, a qual disse já ter visitado. Em resposta a uma declaração do adversário sobre sua luta contra Acelino ‘Popó’ Freitas, no ‘Fight Music Show’, em janeiro do ano passado, o astro do Youtube fez questão de exaltar o currículo do baiano, que foi tetracampeão mundial de boxe, e aproveitou para cutucar o oponente do dia 22 de abril, que possui um cartel de dois triunfos e duas derrotas no MMA.

“O Popó é tetracampeão mundial de boxe, então foi uma luta bem emocionante. Eu assisti as lutas que ele fez e fiquei com tédio. Eu assisti porque você tem que estudar o adversário, mas não carece de muito estudo não. Eu já visitei a Polônia, é um país muito bom, curti muito, visitei Cracóvia. Já andei por 85 países. Eu tenho aquilo que ele tem vontade de ter e é por isso que ele chegou com essa brincadeira toda assim”, rebateu Whindersson.

Aparentando bastante foco no torneio entre celebridades do mundo inteiro, do qual vai participar como único representante brasileiro no masculino, Whindersson reforçou seu compromisso citando que está treinando duas vezes por dia, motivo inclusive pelo qual está com machucados em sua mão direita. Questionado sobre o trash talk do adversário, o piauiense minimizou a importância e deu outro ‘tapa com luva de pelica’ no europeu.

“Não importa muito não. Eu treino muito bem. O meu treinador é muito bom, o Elieser (Medina), é um treinador de boxe cubano. Ele é sensacional, é um cara educador. Me ensina principalmente a não ser um imbecil. Me ensina a ser um cara educado, assim como ele é um professor educado. Ele sabe que a gente tem que falar pouco e fazer mais”, disparou Whindersson.

Não satisfeito e visivelmente incomodado com a recepção que vinha recebendo do público presente na coletiva de imprensa, e até dos apresentadores, Filipek ainda sugeriu que após a luta do dia 22 de abril, em Londres, Whindersson aceitasse enfrentá-lo na Polônia, onde, nas palavras do europeu, ninguém o conhece. O deboche foi mais uma vez a arma do brasileiro para rebater a provocação do polonês.

“Eu quero saber se depois da primeira luta ele ainda vai querer apanhar na Polônia. Eu vou ter que ir na Polônia bater no cara. ‘Mó’ longe. “, brincou o brasileiro.

O encontro entre os rivais da primeira rodada do ‘High Stakes’ terminou com a tradicional encarada. Antes de ficar frente a frente com o polonês, Whindersson tirou a camisa – ato repetido por Filipek – e colocou um chapéu de couro tradicional nordestino. Durante a tensa encarada, o europeu tentou continuar a provocação, enquanto o brasileiro apenas dizia: “Macho, eu não estou entendendo nada”.

Clima pesado também entre as mulheres

Outra representante do Brasil no torneio de boxe entre celebridades, Jully Poca também esteve presente na coletiva de imprensa, assim como sua adversária no dia 22 de abril, a britânica Daniella Hemsley – ambas acompanhadas de seus treinadores. O clima durante a participação das influenciadoras/lutadoras também ficou bastante tenso e a troca de farpas foi uma constante.

A britânica falou algumas vezes que faria da brasileira a sua “p***” no ringue. Por sua vez, Jully Poca rebatia acusando a rival de não respeitar as mulheres e nem a si mesma. O treinador de Daniella Hemsley – que também é seu namorado – subiu ao palco com uma peruca, representando a brasileira. A cena ainda teve a europeia acertando um soco no amado em alusão à atleta tupiniquim.

Ao final, a hostilidade chegou até os treinadores, que passaram a trocar farpas também, ainda que o corner da brasileira tenha feito questão de relembrar ao desafeto que o momento era das duas e não deles. Apesar disso, ambos concordaram em se enfrentar no ringue também. Resta saber se a desavença sairá ou não do papel.

