City atropela o Real com show de Bernardo Silva e vai à final da Champions

O Manchester City atropelou o Real Madrid por 4 a 0, na tarde de hoje (17), e chegou à final da Champions League.

Bernardo Silva, com dois gols no primeiro tempo, foi o grande nome da partida no Etihad Stadium. Militão (contra) e Álvarez fecharam o placar.

Pressionado pelo City durante boa parte do jogo, o Real Madrid não conseguiu mostrar qualquer reação.

Relacionadas

Com o 1 a 1 no jogo de ida, o time inglês fechou o placar agregado em 5 a 1 e chegou à sua segunda final de Champions League na história.

Na decisão, o City irá encarar a Inter de Milão. O confronto será disputado no dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia, às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo

O Manchester City começou a partida pressionando e encurralando o Real Madrid. Pelos lados do campo, o time inglês levou vantagem nos lances individuais.

Apesar da pressão nos primeiros 20 minutos de jogo, o City só não saiu na frente graças a Courtois, que parou Haaland duas vezes em lances dentro da pequena área. O goleiro belga, no entanto, nada pôde fazer quando Bernardo Silva apareceu livre e abriu o placar.

Depois de sair na frente, o City aliviou um pouco a pressão imposta nos minutos iniciais. Mais aliviado, o Real começou a aparecer no campo de ataque e até assustou com um chute no travessão.

Mesmo vivendo o seu pior ‘momento’ no primeiro tempo, o time inglês ampliou o placar em um lance no qual contou com um vacilo da defesa adversária e também com a sorte.

O Real Madrid voltou mais organizado para o segundo tempo e também menos apertado pelo Manchester City. Entretanto, apesar de ter mais a bola, o time espanhol encontrou dificuldades para assustar Ederson.

Depois dos 15 minutos da etapa final, o City retomou o controle da partida e passou a administrar o resultado. O terceiro e o quarto gol vieram para fechar o atropelo já nos minutos finais, para a festa da torcida, que comemorou de costas para o campo.

Lances importantes e gols

Quase o primeiro – A primeira chance claro do jogo foi do City. Rodri recebeu na entrada da área, deixou Camavinga para trás e chutou cruzado. A bola passou perto do gol e saiu pela linha de fundo.

Milagre! – Courtois salvou o Real Madrid aos 12 minutos. Haaland recebeu cruzamento e, dentro da pequena área, cabeceou para o gol. O goleiro belga fez a defesa, e Alaba espantou o perigo com um chutão no rebote.

Mais um! – Courtois parou Haaland com um novo milagre aos 21 minutos. Em novo cruzamento, o atacante cabeceou no contrapé do goleiro, que tirou com a ponta dos dedos.

1 x 0 – O City abriu o placar com Bernardo Silva. O português recebeu passe de De Bruyne e, dentro da área, bateu no canto esquerdo de Courtois, que tentou adivinhar e caiu para o outro lado.

No travessão – Kroos quase deixou tudo igual. De fora da área, o alemão soltou o pé no canto direito alto de Ederson, que resvalou na bola e viu ela explodir no travessão.

2 x 0 – Bernardo Silva ampliou o placar para o City aos 36 minutos. Gündogan finalizou de dentro da área, a bola explodiu em Militão e subiu. Sem goleiro, o português cabeceou no cantinho para deixar o seu segundo no jogo.

Courtois e trave – O Manchester City chegou perto do terceiro gol com Haaland. O camisa 9 saiu cara a cara com Courtois e finalizou colocado. A bola bateu no goleiro e ainda beliscou o travessão antes de sair.

3 x 0 – Eder Militão, contra, fez o terceiro. Em cobrança de falta de De Bruyne, Akanji desviou de leve, e a bola bateu no zagueiro brasileiro, enganando Courtois.

Duas vezes Ederson – Nos minutos finais, o Real Madrid quase descontou. Benzema tentou driblar Ederson e tentou a finalização, mas viu o goleiro espalmar. No rebote, Ceballos finalizou firme, e o camisa 31 defendeu de novo.

4 x 0 – O gol que fechou o placar veio com Julián Álvarez. O argentino recebeu de Foden e, cara a cara com Courtois, só tirou do goleiro.

*Com informações de Uol