Círio de Nazaré 2022 tem abertura oficial nesta terça-feira

Após uma pausa de dois anos, as festividades do Círio Nazaré retornam às ruas de Belém, capital paraense. Com abertura oficial nesta terça-feira, dia 04 de outubro, serão diversas romarias em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia, ao longo da programação que se estende até o dia 24.

A grande procissão do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do mundo, ocorre no segundo domingo de outubro, que este ano será no dia 9.

A procissão é realizada desde 1793 e foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

De acordo com o Ministério do Turismo, a celebração do Círio de Nazaré deve reunir, em Belém, mais de 50 mil turistas. A estimativa é a movimentação de mais de R$ 98 milhões na economia local.