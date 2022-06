Chuva de fezes e urina provoca correria em ato de Lula com Kalil, em MG

Apoiadores do pré-candidato do PT Lula foram forçados a procurar refúgio após um drone, veículo aéreo não-tripulado, sobrevoar o local do evento derramando fezes e urina sobre os presentes. Veja o vídeo abaixo.

A informação é de O Tempo, no Twitter.

Um pouco antes do evento que vai receber o ex-presidente Lula e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil(PSD), um drone sobrevoou a Universidade do Triangulo Mineiro, local do evento, jogando fezes e urina nos apoiadores que já estavam a postos aguardando o evento. pic.twitter.com/tgPvkffy5z — O Tempo (@otempo) June 15, 2022

O evento, marcado na Universidade do Triangulo Mineiro, conta com a presença do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que é pré-candidato ao governo de Minas Gerais com o apoio do petista.

Segundo o jornal O Tempo, “o mau cheiro chegou a incomodar os apoiadores de Lula e Kalil”.

*Com Diário do Poder