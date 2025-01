Quando não está na escola ou brincando com seus animais, Chico Bento é mestre em roubar goiabas. As ameaças de Nhô Lau, dono do pé mais carregado da Vila Abobrinha, não são páreas para as malandragens do caipira e Zé Lelé, especialistas em escalar árvores e fugir com os pés descalços. Nem por isso Chico deixa de ser exemplo e inspirar diversas crianças no cuidado com a natureza.