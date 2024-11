Está chegando uma das épocas mais gostosas do ano. Decorar a casa, reunir a família, presentear quem se ama e, é claro, ver o Papai Noel. O Natal encanta todas as idades e a magia desta data invade o Shopping Ponta Negra a partir desta semana. O ‘bom velhinho’ já tem data e hora marcadas para sua chegada no Shopping: será neste sábado (9/11), a partir das 17h, na Praça de Eventos do piso L1.

A chegada do Papai Noel vai marcar a inauguração da tradicional decoração de Natal do centro de compras e será acompanhada de uma programação especial, com direito a orquestras, performances de personagens natalinos e um espetáculo teatral.

Quem quiser fazer um pedido especial ou conhecer o bom velhinho é só visitar o espaço decorado até o dia 23 de dezembro, sempre a partir das 14h, até às 21h. Durante a visita, as crianças poderão criar sua cartinha para o Papai Noel em um espaço no cenário da decoração.

Os Pets também poderão aproveitar registrar a visita ao Shopping para tirar fotos com o Noel, no trono pet.

E, para todo mundo entrar no clima natalino, a decoração, que neste ano tem como tema “Natal, Luz & Sonhos”, vai permitir a interatividade do público, que poderá passear por entres os enfeites, que têm como destaque uma grande árvore natalina iluminada, permitindo a todos vivenciar a Magia do Natal, com suas luzes e cores.

A decoração também guarda surpresas para a criançada, que poderá participar de diversas brincadeiras, como um game interativo, escorregador, “brinquedão”, gira-gira, gangorra iluminada e um espaço instagramável.

A Gerente de Marketing do centro de compras, Priscila Furtado, destaca que, apesar de as crianças serem o público principal da programação, o Natal do Shopping Ponta Negra foi pensado para todas as idades.

“A ideia é fazer com que todos os nossos clientes entrem nesse clima natalino e que isso possa proporcionar a eles bons momentos entre amigos e com a família, afinal, o Natal é sobre isso. Queremos que todos que visitarem o Shopping Ponta Negra sintam a magia do Natal.” Em breve o centro de compras anunciará a promoção e o horário de funcionamento para o mês de dezembro.

E quem quiser levar esse clima natalino para casa também poderá. As lojas do shopping estão com diversas opções de acessórios de decoração. Guirlandas, bonecos, itens para a árvore e para a mesa prometem tornar a ceia em família ainda mais inesquecível.

Chegada do Papai Noel

A chegada do Papai Noel acontece no dia 09, iniciando às 17h, com uma parada natalina pelos corredores do mall e, em seguida, um espetáculo com música e personagens encantados trará toda a magia do Natal, na praça de eventos.

Até o dia 19 de dezembro, o Papai Noel estará disponível para receber visita do público entre 14h e 21h, com intervalos para que ele possa alimentar as renas. Entre os dias 20 e 23 de dezembro, o Papai Noel estenderá o horário de atendimento até às 23h.

Sobre o Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Shopping Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas, pet car e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.