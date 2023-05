Cetam abre 18.945 vagas em cursos para o interior do AM

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), oferta 18.945 vagas para cursos de Qualificação Profissional e da comunidade digital, na modalidade presencial, para as unidades do interior do Amazonas.

As inscrições, on-line, começam às 8h desta segunda-feira (29/05) e encerram às 23h59 do dia 31/5 (horário de Manaus) pelo site https://cursos.cetam.am.gov.br .

O edital da oferta, com todos os detalhes sobre o processo seletivo, como pré-requisitos de participação e cronograma do certame, está disponível no portal do Cetam https://www.cetam.am.gov.br/ tudo-sobre-inscricoes/.

É importante que os candidatos leiam atentamente o documento para esclarecer todas as dúvidas para que, no dia da inscrição, não percam tempo no processo.

Vagas remanescentes

As inscrições para as vagas remanescentes serão presenciais, nas unidades do Cetam nos municípios, nos dias 1º e 2 de junho, das 8h às 17h.