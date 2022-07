CDC/Aleam vai fiscalizar postos de combustíveis no interior, diz João Luiz

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/ALEAM), deputado estadual João Luiz destacou que fiscalizações serão feitas em postos de gasolina no interior do Estado sobre a redução no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis.

“Nós podemos perceber uma redução durante as fiscalizações em Manaus. Quero parabenizar os postos de gasolina por seguir essa redução e assim favorecer os consumidores. Em breve a CDC/ALEAM e o Procon-AM estarão indo ao interior do Amazonas para acompanhar essa redução”, disse o parlamentar.

O imposto dos combustíveis, que era de 25%, agora passa para 18% devido ao requerimento do deputado João Luiz ao Governo do Amazonas. O Estado também reduziu a alíquota das comunicações, do gás natural e da energia elétrica para 18%.

Cesta Básica

O deputado João Luiz também ressaltou que a Cesta Básica amazonense de junho de 2022 teve alta de 4,17% chegando ao total de R$ 323,97. Segundo o parlamentar, todo o mês a CDC/ALEAM vai aos supermercados para coletar dados dos produtos da cesta básica do amazonense.

“Isso faz com que venha pesar no orçamento das pessoas, porém, o Programa Prato Cheio, que são restaurantes populares do Governo do Amazonas que estão sendo inaugurados na capital e interior do Estado, são importantes para a população amazonense”, afirmou.

O parlamentar também orienta que os consumidores façam uma pesquisa de preço em diversos estabelecimentos antes de comprar os produtos nos supermercados.

*Com assessoria