CBF quer Seleção mais próxima dos brasileiros

O afastamento gradativo da Seleção brasileira masculina do seu torcedor se dá por várias razões – calendário apertado dos times europeus, a saída cada vez mais precoce dos nossos craques para o exterior, etc. Mas nada disso pode impedir uma aproximação do time com a torcida nacional.

É esse o pensamento do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Ele quer já partir deste ano que a Seleção faça mais jogos no Brasil e volte a reatar os laços com os milhões de apaixonados por futebol que vivem por aqui.

Ednaldo negocia com empresas para ver quem vai substituir a Pitch, então a responsável nos últimos dez anos pela exploração dos direitos comerciais dos amistosos da equipe. O contrato com a ex-parceira terminou em dezembro de 2022.

“É preciso que a Seleção jogue mais no País, isso é um clamor do próprio torcedor, que quer ver seus ídolos de perto. Apesar das dificuldades por causa da agenda internacional, vamos buscar essa proximidade para o bem da própria Seleção”, declarou Ednaldo.

*Com Terra