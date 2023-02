Casimiro passa por cirurgia de emergência e interrompe lives por tempo indeterminado

O famoso streamer Casimiro precisou passar por uma cirurgia de emergência. O comunicador retirou a vesícula após sentir um quadro de dor. No último sábado, inclusive, Casimiro já havia cancelado uma live por ter ido ao hospital se tratar.

Ainda não há data para a volta das lives do jornalista, mas Casimiro publicou uma mensagem tranquilizando seus seguidores: “Amigos, como eu falei em live há alguns dias, eu tive algumas crises de dor na vesícula e precisei fazer uma cirurgia de emergência hoje. A cirurgia terminou agora há pouco e correu tudo bem. Em breve tô de volta nas lives, tá? Beijos!”.

Com seu jeito bem-humorado, ele publicou ontem (2), uma mensagem dizendo que já está em casa “peidando pra caceta” e agradeceu o carinhos dos fãs.

Além de fazer conteúdo para a internet nos seus canais da Twitch e do YouTube, Casimiro atua também nos canais De Sola e TNT Sports. Em suas redes sociais, Casimiro soma mais de 7 milhões de seguidores. Na Twitch, é o mais seguido do Brasil com quase 3,5 milhões.

Com informações do Pipoca Moderna