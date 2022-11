Casal? Web e até Luísa Sonza ‘shippam’ Hamilton e Iza

O casal do momento… não é casal. Um jantar juntos e comentários em foto um do outro já foi o suficiente para a internet vir abaixo e criar expectativas de um romance entre Lewis Hamilton e a cantora carioca Iza. Até a popstar Luísa Sonza endossa o coro das redes sociais apoiando um relacionamento entre os dois – que não tem nada de concreto até o momento.

Hamilton está no Brasil para o GP de Interlagos, que ocorre no próximo domingo (13). O inglês chegou mais cedo por um motivo nobre: recebeu o título de cidadão honorário brasileiro, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Fã de Ayrton Senna e com diversas declarações de amor ao Brasil durante a carreira, o agora ‘brasileiro’ Hamilton recebeu a honraria no parlamento na última segunda-feira (7).

Hoje (9), Iza publicou a foto que ‘quebrou’ a internet e já beira o milhão de likes. Um jantar, na noite de ontem (8), com o ‘bonde pesadão’, acompanhada de Hamilton e Seu Jorge.

A publicação, que reúne milhares de comentários de fãs e outras celebridades, foi o estopim de uma ‘torcida’ nas redes sociais para que os dois formem um casal – Iza separou-se recentemente de Sérgio Santos, com quem foi casada por quatro anos.

*Com informações de Uol