Caprichoso recebe prêmio do Recicla Galera

Coerente com a luta travada dentro da arena do Bumbódromo, o Boi Caprichoso recebeu nesta sexta-feira (3), a premiação de campeão do projeto Recicla Galera por ter o melhor desempenho no processo de reciclagem no Festival Folclórico de Parintins 2022. A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Parintins, os bumbás e financiado pela empresa Coca-Cola Brasil, patrocinadora oficial do Festival de Parintins.

Em solenidade realizada no curral Zeca Xibelão, a nação azul e branco recebeu uma premiação de R$ 20 mil em materiais, como kits com quatro unidades de lixeiras de 60 litros para coleta seletiva; kit com cinco lixeiras de 60 litros para metal, plásticos, papel, vidro e três bebedouros industriais. O objetivo é manter as ações de preservação e sustentabilidade ao longo de todo o ano.

A entrega do prêmio contou com a presença do presidente do Caprichoso, Jender Lobato, o vice Karu Carvalho, a Raça Azul, representando a nação azulada, o prefeito de Parintins Frank Bi Garcia, o secretário de meio Ambiente Alzenilson Aquino, a coordenadora do IPAAM/Parintins Fabiana Campelo e membros da Troup Caprichoso.

Para a coordenadora do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM/Parintins), Fabiana Campelo, o projeto Recicla Galera tem grande importância ambiental para a cidade. “Nosso objetivo maior é conscientizar, fazer com que toda q população, os brincantes, as agremiações entendam que isso também faz parte. O Boi Caprichoso abraçou a causa. A gente precisa mudar, precisa propor compras sustentáveis, a redução de insumos de energia, consumo de água, dentre outras coisas”, destacou.

Para o prefeito Bi Garcia, o projeto Recicla Galera tem impacto positivo na cidade. “É muito importante esse trabalho de educação ambiental, esse projeto Recicla Galera é bem claro. A reciclagem gera emprego, oportunidade de trabalho, principalmente, à Cooperativa de Catadores de Lixo de Parintins. É muito importante está todo mundo unido pra gente manter essa ilha limpa e recebendo sempre bem todos os turistas que nos visitam”, ressaltou o prefeito.

O Caprichoso conseguiu recolher o maior número de material reciclável, com um trabalho realizado, principalmente, pela Raça Azul, torcida oficial do bumbá. Para Jender Lobato, o prêmio mostra que o discurso de arena também se reflete em ações práticas executadas pelo bumbá.

“A gente fica muito feliz de receber essa premiação. Saber que a galera do Caprichoso abraçou o projeto de preservar. A gente sabe que não pode ficar só no discurso, a gente tem que ir para a prática e o boi Caprichoso deu uma demonstração nesse festival. Nós não só vencemos o maior festival de todos os tempos, como nós também vencemos na parte ambiental”, concluiu Jender.