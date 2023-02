Capitão Carpê propõe comissão de vereadores em defesa da Zona Franca de Manaus

O vereador também aproveitou para deixar sua homenagem ao ex-governador Amazonino Mendes

Em discurso na Câmara Municipal de Manaus (CMM) ontem (13), o vereador Capitão Carpê (Republicanos) criticou as falas do secretário extraordinário do Ministério da Fazenda e responsável pela Reforma Tributária, Bernard Appy, de que pretende acabar com isenções fiscais no País, o que fere de morte a Zona Franca de Manaus (ZFM).

O vereador propôs que o parlamento municipal crie uma comissão em defesa da ZFM e se junte à bancada federal do Estado na defesa do modelo de desenvolvimento regional.

“Protocolei hoje uma moção de repúdio às falas do secretário Bernard Appy, uma verdadeira ameaça à economia amazonense. Precisamos nos unir, quem sabe por meio de uma comissão, para fortalecer a defesa da Zona Franca de Manaus. É uma pauta em nível nacional, mas que afeta a nossa cidade e nós, como representantes da população manauara, não podemos ficar apenas olhando” afirmou.

O discurso de Carpê aconteceu durante o pequeno expediente, quando os demais vereadores usaram a tribuna para prestar homenagens ao ex-governador Amazonino Mendes, que morreu neste domingo (12). O parlamentar lembrou que Amazonino era um defensor intransigente da ZFM.

“Dentre muitas contribuições, Amazonino foi um grande defensor da nossa economia, baseada na Zona Franca. Em sua memória, precisamos manter essa luta viva “, concluiu.

Com informações da assessoria