Cantor Thiaguinho faz acordo milionário com ex-empresário

Thiaguinho vai ter que pagar R$ 3 milhões para pagar o ex-empresário Bruno Azevedo após ter aberto um processo por estelionato e lavagem de dinheiro contra ele. Na ação, o cantor acusava o Bruno de desviar R$ 10 milhões, mas perdeu três vezes na Justiça.

Agora, o artista então decidiu fazer um acordo e pagar R$ 3 milhões ao ex-empresário.

A assessoria do Thiaguinho emitiu uma nota dizendo que o cantor não vê o acordo como uma derrota. Isso porque o empresário era processado para devolver R$ 10 milhões ao Thiaguinho e, em outra ação, Bruno pedia R$ 15 milhões pela suposta participação na Tardezinha (projeto musical do pagodeiro). Então, as partes fizeram um acordo para o encerramento de ambas as ações.

Logo depois da notícia do acordo, Beatriz, a irmã do ex-empresário fez desabafo contra o cantor em uma rede social. Ela afirma que o cantor fez muito mal à família e relatou histórias passadas do cantor com o irmão. “Foi mais de um ano de sofrimento, angústia, depressão, humilhação. Só eu sei o quanto foi ruim ter um irmão honesto processado por um “amigo” que dedicou sua vida há mais de 5 anos para que ele pudesse chegar onde chegou”, disse.

A irmã do empresário também relatou que, no início da carreira, o cantor dormia de favor na casa da família de Bruno, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando havia eventos por lá: “me lembro, chorando muito, @thbarbosa quando você vinha ficar na nossa casa de favor para tocar em Cabo Frio”.

*Com Famosos e TV