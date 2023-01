Cansado de dinheiro, bebedeiras e mulheres, ex-jogador do Manchester United vira padre

Phil iniciou sua carreira no gigante inglês, em 1994, ficando cinco anos no clube

Ex-jogador de futebol do Manchester United, um dos maiores clubes do mundo, Phil Mulryne virou padre após encerrar sua carreira. O motivo? Estava cansado de dinheiro e da atenção de mulheres.

Phil iniciou sua carreira no gigante inglês, em 1994, ficando cinco anos no clube e depois rodou pelo Reino Unido. Em sua trajetória acumula passagens por Norwich, Cardiff, Leyton Orient e King’s Lynn. Ainda foi convocado em 27 oportunidades para defender a Seleção da Irlanda do Norte.

Em 2008, decidiu se aposentar, mas já tinha ganhado fama após um episódio inusitado. Ele foi cortado da seleção às vésperas do clássico contra a Inglaterra, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, após fugir da concentração e pernoitar bebendo em um bar próximo ao hotel em que estava com a delegação de sua seleção.

Aos 31 anos, Phil cansou da vida noitada, com mulheres, dinheiro e bebidas, decidindo iniciar o processo para se tornar padre. A decisão aconteceu ainda quando estava atuando como atleta.

“É difícil definir um momento específico [para a mudança]. Eu diria que começou no meu último ano em Norwich. Eu não estava pensando nisso, naquele momento, mas comecei a ficar insatisfeito com todo o estilo de vida que eu vinha levando”, revelou em entrevista ao site oficial do Norwich.

“Temos uma vida maravilhosa como jogador de futebol e fui muito privilegiado, mas descobri que, mesmo com todas as coisas ao meu redor, havia uma espécie de vazio. Fiquei bastante chocado: por que não estou feliz mesmo tendo o que todos os homens jovens querem?”, prosseguiu.

“Fui voluntário em um abrigo para sem-teto por um tempo. Comecei a voltar à missa e comecei a rezar regularmente, e simplesmente encontrei uma verdadeira sensação de realização com isso. O futebol tinha altos e baixos enormes e aqui estava algo que me dava uma constante sensação de contentamento”, concluiu.

Atualmente com 45 anos, Phil está morando na Irlanda do Norte e dedica grande parte do seu tempo para supervisionar uma congregação em uma igreja na cidade de Cork e adquiriu o título de Reverendo Padre Philip Mulryne.

Com informações do Terra