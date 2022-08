Candidatas mulheres possuem metade dos bens declarados por homens, revela TSE

Dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que as candidaturas das mulheres a cargos do legislativo estadual e federal possuem metade do patrimônio dos homens, assim como pretos e pardos também registraram menos bens que os brancos. As informações são do G1.

Apesar do fim do prazo para registros de candidaturas, a Justiça Eleitoral ainda não completou as estatísticas gerais. No TSE, os candidatos informam o patrimônio que possuem e podem, mesmo após o registro, mudar os valores.

De acordo com a publicação, a média de patrimônio das candidatas mulheres é de 50% dos homens em candidaturas estaduais e de 49% em candidaturas federais. Mais da metade das candidatas a deputada estadual afirma ter até R$ 1 mil de patrimônio, contra 36% dos homens.

A diferença pode ser vista também nos que ganham mais. Cerca de 25% dos candidatos homens declaram ter mais de R$ 500 mil de bens, enquanto 17% das mulheres que concorrem ao mesmo cargo fazem essa declaração.

Os dados do TSE ainda mostram que o patrimônio de candidatos pretos e pardos é inferior ao de candidatos brancos. Entre candidatos a deputado estadual, por exemplo, a diferente é aproximadamente 66%.

Com informações da Isto É