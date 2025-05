🚨FAMOSOS: Camila Queiroz disse que a mãe continua trabalhando como manicure até hoje:

“Não tenho preguiça de trabalhar, não sou herdeira (…) Minha mãe é manicure, trabalha até hoje, mas menos do que antes. Algumas pessoas querem fazer as unhas com ela só pra saber de mim.” pic.twitter.com/o5eJQts2bW

