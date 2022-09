Câmeras do ‘Paredão’ ajudaram mais de 500 investigações de homicídio e roubo em Manaus

Roubos de veículos, homicídios e sequestros estão entre os casos elucidados com a ajuda do sistema

Um dos maiores investimentos do Estado na área de segurança pública, o sistema de câmeras inteligentes Paredão ajudou a polícia em quase 600 investigações de crimes, neste ano, principalmente em ocorrências de roubos, homicídios e sequestros em Manaus. O recurso faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima.

Em oito meses, foram enviados 578 relatórios para apoiar investigações de delegacias da Polícia Civil do Amazonas. Os dados são do Centro Integrado de Análise de Imagem de Segurança Pública (Ciaisp), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A maioria das imagens ajudou a compor investigações das Delegacias Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Além das duas unidades especializadas, o sistema de imagens implantado pelo Governo do Amazonas também foi utilizado por delegacias distritais, para investigar ocorrências de roubos e tráfico de drogas, por exemplo, e até mesmo para apoiar investigações da Polícia Federal.

A tecnologia consiste na utilização de 500 câmeras inteligentes espalhadas em pontos estratégicos da capital. Os equipamentos de monitoramento são capazes de cruzar informações captadas nas imagens com ocorrências registradas pela Polícia Civil, e em seguida dar início a interceptação pela Polícia Militar.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, afirmou que o objetivo é evoluir o Sistema Paredão de forma gradual, porém, os resultados são considerados significativos.

“São câmeras que têm trazido resultados muito significativos no combate à criminalidade, tanto no objetivo de recuperar carros com restrições, carros que foram roubados ou furtados, como também auxiliado na elucidação de investigações por parte da Polícia Civil. Nós temos delegados não só dos Dips, mas também das delegacias especializadas que têm buscado as informações do nosso paredão”, explicou Mansur.

Entre os principais crimes, o Sistema Paredão tem colaborado para a localização de veículos roubados, carros com placas clonadas, infratores armados e investigações sobre homicídios. O secretário da SSP-AM ressalta a importância da tecnologia no combate à criminalidade.

“Sabemos que hoje a tecnologia está aí para ajudar no combate à criminalidade e é o que estamos fazendo. Esse sistema está evoluindo com a realização de termos de cooperação com outros órgãos, para aumentarmos a nossa capacidade de combater a criminalidade. Estamos fazendo parcerias com a Polícia Rodoviária Federal para ampliar não só na capital essa busca por veículos, mas também nas rodovias”, pontuou o secretário, que acrescentou sobre os trabalhos para ampliar as ações do programa para o interior.

Em Itacoatiara, por exemplo, está em atividade desde novembro do ano passado o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L). O sistema, criado para auxiliar no combate à criminalidade, é composto por 16 câmeras inteligentes capazes de fazer o reconhecimento de placas de veículos.

Segundo o secretário de Segurança Pública, a ideia é ampliar a ferramenta de monitoramento para outros municípios do Amazonas. “Outros municípios estão nos procurando querendo implantar esse projeto e estamos começando a fazer parcerias”.

Paredão Móvel

A Polícia Militar anunciou, na última quarta-feira (31), a implantação do Paredão Móvel. O Paredão Móvel é um sistema inteligente de câmeras de videomonitoramento embarcado, adaptado dentro de viaturas, com o objetivo de identificar, em tempo real, veículos com restrição de roubo ou furto.