Câmara Cidadã: faltam dois dias para segunda edição, com 100 serviços e atendimentos gratuitos na zona sul

Faltam dois dias para o início da segunda edição da Câmara Cidadã, que acontece nesta quarta e quinta-feira, dias 31 de maio e 1º de junho, levará ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia, zona sul de Manaus. Cem serviços gratuitos serão ofertados pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), em parceria com órgaos públicos, entidades, associações, concessionárias e iniciativa privada.

Além dos parceiros que fizeram parte da primeira edição do projeto, que atendeu mais de 8,3 mil pessoas em março, na zona leste da capital, novas cooperações foram firmadas para levar à estrutura de 800 metros quadrados atendimentos nas áreas de saúde, estética, cidadania, assistência social, medicina veterinária, orientações jurídicas, atendimento ao consumidor, entre outros.

Entre as novidades na lista de serviços e parceiros desta edição, estão Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), Universidade Paulista (Unip), Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Instituto PCD Juntos Somos Mais Fortes, Foto Nascimento e Eco-Cooperativa.

O Instituto Juntos Somos Mais Fortes, por exemplo, levará profissionais voltados para atendimentos de Pessoas com Deficiência (PcD). O espaço vai destinar consultas com especialistas fonoaudiólogos, psicólogo, serviço social e advogado. A instituição ainda promoverá esclarecimentos sobre emissão de carteiras de Passe Livre.

“É muito importante para o instituto participar junto com a Câmara Municipal porque nós iremos dar o suporte maior para ter um atendimento mais rápido, com qualidade e principalmente com respeito perante a bandeira PcD. Nós estaremos à disposição para somar na medida do possível com a Casa não apenas nessa ação, mas em todas as outras”, afirmou o presidente da instituição, Nederson Iglas.

Serviços – Além dos novos parceiros, seguem sendo ofertados, também na segunda edição, atendimentos pela Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Ministério do Trabalho.

Também haverá castração de animais, além de atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Serviço Social do Comércio (Sesc), Fecomércio-AM, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Uninorte, Águas de Manaus, Claro, Amazonas Energia e Conselho Tutelar.

A Câmara Cidadã contará, ainda, co. atendimentos realizados pela Câmara Municipal, tais como cadastro e orientação por parte da Escola do Legislativo Léa Alencar Antony da CMM. A segunda edição contará também com demandas da população a serem atendidas pela Ouvidoria, Tribuna Popular e nos gabinetes rotativos com a presença de parlamentares da 18ª Legislatura.

A segunda edição terá, também, encaminhamentos para a emissão do novo RG. As vagas para esse serviço, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), são limitadas. Para participar da triagem, é necessário apresentar CPF, certidão de nascimento ou casamento, fotos do tipo 3×4 e comprovante de residência.

Ampliação – Além da ampliação do leque de serviços ofertados, que é mais que o triplo da primeira edição, a estrutura também será maior, melhorando o atendimento à população. O espaço na zona sul terá 800 metros quadrados, 100 metros a mais do ofertado na primeira edição.

“A tendência é sempre a gente estar aumentando o número de serviços, aumentando a estrutura. Isso mostra que a população aceitou o projeto e quer o projeto, quer esse tipo de atendimento”, disse o diretor de Projetos Especiais da CMM, André Galvão.