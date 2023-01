Caio Paes de Andrade renuncia ao cargo de presidente da Petrobras

O então presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade deixou o comando da empresa nesta terça-feira (3/1). Em sua carta de renúncia, ele alegou motivos pessoais. Paes de Andrade assumirá a Secretaria de Gestão do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos).

O Conselho de Administração da Petrobras deverá formalizar a renúncia do ex-presidente na manhã desta quarta-feira (4/1). Paes de Andrade havia sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em junho do ano passado. Ele foi o quarto comandante a assumir a estatal durante a gestão do ex-presidente filiado ao PL.

A saída de Paes de Andrade abrirá caminho para que a Petrobras analise a indicação do senador Jean Paul Prates (PT-RN) para comandar e ser membro do Conselho de Administração da empresa. Prates é o nome defendido pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Caso seu nome seja aprovado pelo conselho da petroleira, o senador pretende rever a política dos combustíveis. A Petrobras adota o modelo de Preço de Paridade Internacional (PPI), o que faz com o que o valor da gasolina, do etanol e do diesel acompanhe a variação do valor do barril de petróleo no mercado internacional.

