Caio André apresenta planejamento estratégico da Câmara de Manaus com metas até 2027

Programa estabelece dez objetivos principais a serem cumpridos pela Casa Legislativa

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), apresentou hoje (19), o planejamento estratégico da Casa Legislativa com metas a serem atingidas até 2027. Dez objetivos principais divididos em quatro temáticas (Recursos, Pessoas, Gestão e Sociedade) foram destacados no programa, que começa a ser executado a partir deste ano.

O planejamento estratégico da Câmara Municipal foi estipulado pela Resolução nº 153, de 4 de abril de 2022, e é formado por dez pessoas que integram o grupo técnico responsável pela execução do programa. Para a criação do esquema, a CMM utilizou uma análise que identifica as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para alcançar os objetivos.

Entre as metas, o plano pretende executar 95% do orçamento aprovado pela Lei Orçamentária Anual (LOA); aumentar satisfação dos usuários em 70%, ano a ano, até 2027; implementar 95% de melhorias em processos internos de forma desburocratizada até 2027; aprovar pelo menos 20% das leis que promovam a cidadania, esporte, lazer e educação, ano a ano, até 2027; entre outras.

Com pouco mais de 100 dias de gestão da Casa Legislativa, o vereador Caio André destacou a importância do planejamento para acertar em medidas resolutivas para a população.

“Esse é o grande ponto. Nós temos objetivos a serem cumpridos e para atingi-los precisamos de planejamento, as questões de governança, de como chegar (aos resultados) são discutidos aqui, com toda a Casa, com toda a Câmara, com todos os funcionários, para encontrar a melhor saída para os problemas. Tudo o que fazemos desde o dia que entramos é transformar a Casa em um lugar melhor, para que os serviços aconteçam da melhor maneira possível”, disse Caio.

Eixos

O planejamento estratégico é dividido em quatro eixos que guiarão as atividades até o ano de 2027: sociedade, gestão, pessoas e recursos. Nos campos de sociedade e gestão, a CMM tem como objetivos fortalecer a atuação interinstitucional e melhoria da imagem da CMM, além de estimular a desburocratização dos processos internos.

Já nas áreas relacionadas às pessoas e recursos, os objetivos passam pelo aperfeiçoamento de políticas e práticas de gestão de pessoas e também o aprimoramento da gestão de planejamento, orçamento e finanças do Poder Legislativo Municipal.

A coordenadora do planejamento estratégico da CMM, Camila Paiva, pontuou que o planejamento é um programa criado para ser executado de forma flexível, levando em consideração possíveis adversidades.

“Com base nesse levantamento de dados feito em 2022 foi criado um planejamento estratégico de 2023 a 2027, mas isso não significa que ele é uma coisa rígida. Durante todo esse período a gente vai adaptando a nossa realidade. Por exemplo, no anterior ninguém sabia que nós passaríamos por uma pandemia e tivemos que readaptá-lo e adequá-lo àquela realidade”, disse.

Paiva também frisou que a meta é elevar o nome da Câmara Municipal perante à sociedade, buscando o reconhecimento de excelência pela atuação a favor dos direitos da população.

“Para isso a gente busca, por exemplo, na gestão de pessoas, qualificar cada vez mais nossos servidores, a valorização dos servidores. Na questão orçamentária, buscar outros recursos para implementação tanto de emendas parlamentares ou atividades como a Câmara Cidadã, todas essas atividades que, no final, farão com que a gente tenha a imagem reconhecida perante a sociedade manauara”, complementou a coordenadora.

O planejamento estratégico da CMM pode ser acessado no site cmm.am.gov.br a partir da sessão “Institucional” e em seguida “Sistema de Gestão Integrada”.

Com informações da CMM