Café no Bule promove evento em comemoração ao Dia do Nordestino neste sábado

Data celebra a diversidade cultural e folclórica típica da região Nordeste do Brasil.

O Nordeste brasileiro é conhecido pela sua musicalidade, culinária, danças, superstições, artesanatos, belíssimas paisagens naturais e hospitalidade. Além do povo nordestino, que é um grande tesouro da cultura nacional, e um dos maiores traços da identidade do Brasil.

E para celebrar este dia especial, o Restaurante Temático Nordestino Café no Bule Lounge, localizado na Avenida Max Teixeira, 4000, na Cidade Nova, preparou uma programação imperdível, que conta com a presença da ‘Galega do Humor’, ‘Damiana Star’. A personagem é conhecida no Nordeste por seus shows de humor na Av. Beira Mar, em Fortaleza.

A programação inicia a partir das 19h e, também, conta com as bandas Forró Delivery e Paulo Mossoró da Forró D’Saideira. Além do show de humor e música ao vivo, o espaço oferece em seu cardápio o melhor da gastronomia nordestina, como camarão empanado ao molho do chef, buchada de bode e carneiro guisado.

As mesas são limitadas e o valor por pessoa custa R$ 20,00 (vinte reais). Informações e reservas podem ser solicitadas pelo WhatsApp (92) 99200-3900 ou pelas redes sociais do Café no Bule Lounge.

Damiana Pop Star

Damiana é a “A Galega do Humor”, uma elegante e bem-humorada mulher de Quixeramobim, interpretada por Júnior Paiva. A personagem, que foi abandonada pelo o seu marido Francinildo, vive à procura de um novo namorado que cure o trauma de ter vivido uma paixão atormentada pela sogra. E enquanto procura o seu novo amor, vive a fofocar a sua própria vida pela vizinhança, provocando boas gargalhadas.

Café no Bule Lounge

O Café No Bule Lounge é uma casa com temática nordestina, ambiente familiar, área climatizada e área externa para shows, com estacionamento amplo e espaço kids. Seu cardápio, diversificado, conta com a melhor buchada de bode da cidade, além de sarapatel, carneiro guisado, carne de sol, camarão do Cheff, drinks especiais e cerveja gelada. O local, que remete ao Nordeste onde as pessoas se sentem em casa e comem e celebram sem pressa, funciona de segunda a sábado, das 8h às 22h. Às sextas e aos sábados acontecem shows com trios nordestinos ao vivo das 19h às 2h da madrugada.

Com informações da assessoria