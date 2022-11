Brasileiro tatua golaço de Richarlison contra a Sérvia no Catar e jogador compartilha

O brasileiro Josué Júnior, de 19 anos, resolveu eterninar o golaço marcado por Richarlison contra a Sérvia na primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. A primeira tatuagem do torcedor do Fluminense foi feita na panturrilha na tarde de ontem (25), e não passou despercebido. O atacante da seleção brasileira compartilhou a imagem em suas redes sociais neste sábado.

“Te vi brilhar e crescer no futebol pelo meu clube de coração, e alguns anos depois brilhar e ver a história de um golaço ao vivo, e a cores! Não podia deixar de eternizar o momento, agora não vai ficar só na cabeça e sim na pele… Obrigado pelo excelente trabalho,@franart.tattoo! “, escreveu o brasileiro, que é torcedor do Fluminense, clube do Rio em que Richarlison passou.

No perfil do tatuador, Fran Jr mostrou as etapas do seu trabalho e a finalização da arte que é o movimento do voleio de Richarlison, com a bola ainda no pé.

“Tenho o maior orgulho em poder eternizar em uma tattoo o gol mais bonito da copa de 2022. Agradeço ao @jj0ttaa por confiar em meu trabalho e fazer sua primeira tattoo comigo com esta homenagem ao gol maravilhoso do @richarlison contra a seleção da Servia.”, escreveu o profissional de Ribeirão Preto.

