Brasil usará uniforme parecido com o do Penta de 2002, hoje no jogo contra a Croácia

A Fifa definiu os uniformes de Brasil e Croácia, que se enfrentam hoje, às 11h (de Manaus), no Estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira entrará em campo com uma combinação inédita neste Mundial.

Os meiões brancos do uniforme 1 serão substituídos pelas de cor azul, peça do material reserva. Portanto, o Brasil vai jogar de camisa amarela, calção azul e meião azul. Como a Croácia é a seleção mandante da partida, vai jogar com o uniforme tradicional, que é predominantemente branco.

Na Copa do Mundo de 2006, primeiro confronto entre as seleções em Mundiais, o Brasil jogou com a mesma combinação e venceu por 1 a 0, gol de Kaká. Já na Copa do Brasil, em 2014, o uniforme 1 foi priorizado sem alterações.

Alisson jogará com o uniforme na cor preta.

Vale lembrar que foi com essa combinação que o Brasil conquistou o pentacampeonato, em 2002, ao vencer a Alemanha, no Japão, por 2 a 0.

Com informações do Lance!