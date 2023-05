Brasil tem mais quatro pacientes suspeitos de gripe aviária

O governo anunciou nesta terça-feira (23) que está investigando quatro pacientes suspeitos de contaminação pela gripe aviária H5N1 no estado do Espírito Santo, enquanto outras 38 ocorrências foram descartadas.

O Ministério da Saúde informou que o Instituto Fiocruz vai analisar as amostras de sangue dos quatro casos. Dos 38 pacientes descartados, 34 são residentes no Espírito Santo, e quatro, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Ministério da Saúde, a maioria dos pacientes negativados são funcionários do parque Fazendinha do Espírito Santo, onde foi encontrada uma ave contaminada.

Na segunda-feira (22), o Ministério da Agricultura e Pecuária decretou o estado de emergência zoossanitária por 180 dias em todo o país devido a oito casos de aves silvestres contaminadas no Espírito Santo e no Rio.

Para fortalecer a vigilância, será instituído um Centro de Operações de Emergência.

