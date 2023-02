Brasil reforça compromisso de disseminar valores éticos no esporte

Durante reunião com a Agência Mundial Antidopagem, nesta terça-feira (7), o Brasil reforçou compromissos pelo Jogo Limpo e pela disseminação de uma cultura de valores éticos no esporte.

Participaram do encontro, no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra do Esporte, Ana Moser, e o presidente da Agência Mundial Antidopagem, Wiltod Banka.

Fundada em 1999, a Agência é uma organização independente, criada por iniciativa coletiva e liderada pelo COI, Comité Olímpico Internacional.

Segundo Banka, o objetivo da visita ao Brasil foi debater contribuições para o esporte sem doping e sem corrupção.

De acordo com a ministra Ana Moser há uma expectativa de que o Brasil assuma cada vez mais a responsabilidade nessa questão do Jogo Limpo e do controle de dopagem. O presidente Lula ressaltou, no encontro, a preocupação com a proteção dos atletas, das crianças, com a educação para a questão da ética e dos valores.