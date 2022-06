Brasil poderá ter nova companhia aérea

O Brasil pode ter uma nova companhia aérea, a Baufa Air, projeto do empresário do Distrito Federal Galeb Baufaker Junior. Apesar de ainda não ter iniciado o processo formal junto à ANAC, já existe CNPJ e o site www.baufaair.com.br já foi registrado.

Segundo o portal especializado AEROIN, a Baufa Air conta com membros que vieram da Itapemirim Transportes Aéreos, depois que o empresário não foi se seduziu pela possibilidade de compra da ITA.

“O processo para obtenção da outorga, que garantirá à Baufa Air a permissão para explorar o serviço de transporte aéreo de passageiros e cargas, tem cinco fases, leva meses e custa alto”, diz a reportagem.

Nas últimas etapas, há exigência de pelo menos uma aeronave no país para ser vistoriada pela ANAC tanto em solo quanto em voo.

Disposto a investir até R$ 400 milhões para comprar a ITA e acelerar o processo de entrada em funcionamento da Baufa Air, o empresário teria que quitar as dívidas com os passageiros e ex-funcionários, além de negociar com outros credores. A desistência veio depois de verificar profunda insegurança jurídica no processo.

*Com AEROIN