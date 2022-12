Brasil perde para Camarões, mas avança em primeiro

O Brasil poupou seus titulares e perdeu por 1 a 0 para Camarões na tarde de hoje (2), no estádio Lusail, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar 2022.

Mesmo com a derrota, a seleção avançou na liderança do Grupo G com os mesmos seis pontos da Suíça, mas com um gol a mais de saldo (2 contra 1). Os africanos chegaram a quatro pontos, mas foram eliminados.

O time de Tite volta a campo na segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), para enfrentar a Coreia do Sul, no estádio 974, pelas oitavas de final. Se avançar, o Brasil terá pela frente o vencedor entre Croácia e Japão. A Suíça medirá forças com Portugal na abertura do mata-mata.

