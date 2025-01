Depois da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2024 (COP 29), no Azerbaijão, o Itamaraty , o Ministério do Meio Ambiente e a Casa Civil começaram a trabalhar na construção da COP 30 no Brasil , que será realizada em Belém (PA) em novembro deste ano.

Esperava-se, então, um anúncio durante a COP29, em Baku . Mas Lula sequer viajou para o evento, após sofrer um acidente doméstico no Palácio da Alvorada. O ano de 2025 inicia, portanto, com essa indefinição.

Apesar disso, o histórico aponta que a designação do presidente da COP pode acontecer em janeiro, como tem acontecido nas últimas duas edições. Mukhtar Babayev foi designado presidente da COP29 (Baku) em 5 de janeiro de 2024. Já Al Jaber foi apontado como presidente da COP28 ( Dubai ) no dia 12 de janeiro de 2023.

O nome mais cotado para ser indicado à presidência da COP 30 é o do embaixador André Corrêa do Lago. O diplomata tem trabalhado com temas de desenvolvimento sustentável desde 2001.

A COP 30 terá grandes desafios. A Conferência do Azerbaijão não resolveu totalmente a questão do financiamento climático . E o governo brasileiro tem visto com preocupação a carga de demandas que a cúpula terá de resolver.

A indicação desse nome passará pelo crivo de quem for escolhido presidente da COP 30. Mesmo assim, alguns nomes já são cotados, segundo fontes da diplomacia brasileira, como o da matemática Thelma Krug, que foi vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU.

O nome de Frederico tem apoio da ala política progressista do governo. Ele tem boa relação com atores do Executivo e, segundo integrantes do Palácio do Planalto, também no plano internacional.