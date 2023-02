Brasil faz jogo ofensivo, vence o Uruguai por 2 a 0 e conquista o Sul-Americano Sub-20

O Brasil conquistou o Sul-Americano Sub-20 ao vencer o Uruguai na noite de hoje (12), no El Campín. O placar do confronto foi 2 a 0 e os gols foram marcados por Andrey Santos e Pedro Henrique já no final do jogo.

• A partida foi válida pela 5ª rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20;

• O Brasil chegou a 13 pontos, um a mais que o Uruguai, e ficou com o título;

• Esse é o 12º título da seleção brasileira na competição;

• O pódio da competição também contou com a Colômbia, que ficou com a terceira colocação na tabela.

Curiosidade

Ambas as seleções já estão classificadas para o Mundial Sub-20, que vai acontecer em maio, na Indonésia. Ao lado de Uruguai e Brasil, Colômbia e Equador completam os sul-americanos que participarão da competição.

Como foi o jogo

• A primeira etapa do confronto foi de superioridade do Uruguai, que chegou mais vezes ao gol brasileiro;

• Precisando da vitória, o Brasil passou a ser mais ofensivo e perigoso no segundo tempo;

• A seleção uruguaia “aceitou” a imposição dos brasileiros e foco nos contra-ataques.

Gol e lances importantes

Para fora! O Uruguai colocou a bola na pequena área em uma cobrança de falta e Mycael não saiu. Boselli chegou cabeceando com muito perigo e errou o alvo por pouco. Quase o primeiro gol do confronto.

Defesaça! Vitor Roque recebeu na direita dentro da área, cortou a marcação, deixando o zagueiro no chão, e bateu no meio do gol. Randall caiu bem e fez ótima defesa com a perna para evitar o gol brasileiro.

Na trave! Giovane fez boa jogada pela direita e conseguiu o cruzamento para Biro. O meia chegou batendo e carimbou a trave de Randall. O goleiro já estava vendido no lance.

1 a 0. Andrey fez seu sexto gol no campeonato! Kaiki conseguiu espaço e fez o cruzamento na medida para o volante. Andrey, que nem precisou sair do chão, cabeceou no contrapé de Randall para balançar as redes.

2 a 0. Pode entregar a taça! Pedrinho recuperou a bola e colocou velocidade pela esquerda desde o campo de defesa, driblou o goleiro na intermediária e bateu da lateral, de longe, para o gol vazio.

Com informações do Uol