Brasil cai três posições no ranking global de desenvolvimento humano divulgado pela ONU

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) divulgou o ranking dos países com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 2021/2022, pela primeira vez houve queda global por dois anos seguidos, atribuída à pandemia da Covid-19 e à guerra na Ucrânia.

O Brasil ficou na 87ª posição, com IDH de 0,754, entre 191 países – uma queda em relação a 2020, quando o país ocupou o 84º lugar. Em 2020, o país até havia melhorado seu índice, de 0,762 para 0,765, porém já acumulava queda de cinco posições em relação ao ano anterior.

Entre os cinco primeiros colocados estão Suíça (0,962), Noruega (0,961), Islândia (0,959), Hong Kong (0,952) e Austrália (0,951). Maior economia da Europa, a Alemanha figura na nona posição, com IDH de 0,942, seguida pelos Países Baixos, com 0,941. Reino Unido ficou com a 18ª posição (0,929).

O Canadá é o mais bem colocado país das Américas, com índice de 0,936, na 15ª posição. Estados Unidos aparece em 21º, com 0,921. Cuba aparece em 83º, com 0,764 de índice. México está abaixo, com 0,758, em 86º lugar.

Na América do Sul, o país mais bem colocado é o Chile, com 0,855 de IDH em 42º lugar. Em seguida vem Argentina, em 47º (0,842); Uruguai está em 58º (0,809), bem à frente de Peru (84º, com 0,762), Brasil (87º) e Colômbia (88º, com 0,752).

Um dos destinos preferidos de brasileiros que buscam uma nova vida fora do país, atualmente, Portugal ficou em 38º lugar, com índice de 0,866, atrás de Espanha (27º, com 0,905), França (28º, com 0,903) e Itália (30º, com 0,895).

Entre os países asiáticos, o Japão ficou em 19º lugar, com 0,925 de índice. A Rússia ficou em 52º, com 0,822, à frente da China, com a marca de 0,768 em 79º lugar.

Nas três últimas colocações estão países do continente africano: Níger, 189ª posição (0,400), seguido de Chade com 0,394 e, em último lugar no IDH global, o Sudão do Sul, com índice de 0,385.

Com informações de O Globo