Braga faz primeiro comício no interior e reúne centenas de pessoas em Caapirange

Senador percorreu em carreata as ruas e avenidas de Caapiranga, município para o qual destinou mais de R$ 11,4 milhões em emendas parlamentares

O candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida” (MDB/PSD e a federação PT/PCdoB e PV), Eduardo Braga (MDB) deu início hoje (19) a sua campanha eleitoral com um grande comício no município de Caapiranga, localizado na Região Metropolitana de Manaus (RMM). O evento reuniu centenas de pessoas, que exaltaram o nome do parlamentar.

Acompanhado do presidente regional do PT, deputado Sinésio Campos, candidato à reeleição, da ex-senadora Vanessa Grazziotin, candidata a deputada federal pelo PCdoB, do prefeito de Itamarati, João Campelo (MDB) e do ex-prefeito de Tapauá, José Bezerra, o Zezito, Braga foi recebido com carinho pela população no porto da cidade, de onde seguiu em carreata até o local do comício.

No município, o senador lembrou que o Amazonas precisa avançar em políticas públicas de combate à fome e incentivar a geração de emprego e renda no interior. “Estamos aqui para dizer que sou candidato ao governo do Estado e sabemos o que o povo de Caapiranga precisa para garantir melhor qualidade de vida para seus filhos e netos”, afirmou Eduardo Braga.

O candidato do MDB, que tem como vice-governadora a presidente Nacional do Movimento de Mulheres do PT, Anne Moura, lembrou que tem um grande carinho pela população de Caapiranga, desde seu primeiro mandato como deputado estadual, deputado federal, governador duas vezes, até os dias de hoje, no seu segundo mandato de senador.

Emendas para Caapiranga

No Senado, Eduardo viabilizou R$ 11,498 milhões em emendas parlamentares para investimentos nas áreas da saúde, infraestrutura e esporte para o município. Para a saúde foram R$ 5,359 milhões, sendo R$ 1,889 milhão para a construção da UBS Fluvial. A embarcação foi entregue com equipamentos médicos e medicamentos. Atualmente, atende centenas de famílias em comunidades rurais.

Para a infraestrutura, o senador viabilizou R$ 2,870 milhões do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para a pavimentação das vicinais Bararuá e Campinas. De acordo com Braga, o processo está sendo analisado pelo sistema Plataforma +Brasil. As obras podem ser iniciadas ainda este ano.

Mais de R$ 2,348 milhões foram destinados para a pavimentação das ruas dos bairros Centro, Novo Horizonte e São Geraldo I e II. Desse total, a prefeitura de Caapiranga recebeu R$ 346 mil e as obras encontram-se paralisadas, aguardando novo repasse da Caixa Econômica Federal, que fiscaliza o andamento dos serviços.

O senador viabilizou, ainda, R$ 920 mil para a construção da quadra poliesportiva da comunidade rural da Maloca. Segundo informações da prefeitura do município, as obras estão paralisadas aguardando nova licitação. “É assim, com muito trabalho, que agradecemos a população de Caapiranga. E para avançar é preciso mudar”, finalizou Eduardo Braga.

Com informações da assessoria