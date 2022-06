Bosco Saraiva visita Silves e fiscaliza recursos de emendas no valor de R$ 4,2 milhões

O deputado federal Bosco Saraiva iniciou neste fim de semana uma série de visitas a municípios do interior do Amazonas começando pela cidade de Silves, a 266 km de Manaus, que recebeu investimentos por meio de emendas parlamentares destinadas pelo deputado. Ao todo foram R$ 4,2 milhões aplicados em saúde, programa de alimentação, infraestrutura e na construção de um ginásio poliesportivo, com o propósito de garantir dignidade com qualidade de vida para os quase 10 mil silvenses.

Logo na chegada ao município, o parlamentar foi recebido pelo prefeito Raimundo Paulino de Oliveira Grana (PSDB) que acompanhou Bosco até a sede da prefeitura para um encontro com vereadores, secretários, autoridades municipais e alguns colaboradores no auditório do prédio. O encontro foi em tom de agradecimento, em diversos momentos, Bosco foi aplaudido calorosamente pelos presentes pela enorme contribuição para o desenvolvimento que vem dando a Silves e outras cidades do interior do Amazonas.

Paulino Grana afirmou que somente os recursos municipais não suprem as demandas da cidade e que as emendas destinadas por Bosco são importantes na conclusão de diversas obras e até na construção de outras. “Bosco Saraiva estendeu a mão não a mim, mas sim a toda população de silvense. Sempre sou bem recebido pelo deputado quando visito Brasília e esses recursos vão ajudar muito o progresso de Silves”, completou Grana.

Dos R$ 4,2 milhões destinados a Silves, R$ 1 milhão foi destinado a saúde, outros R$ 1,5 milhões para ação social com programas de alimentação, mais R$ 1 milhão para construção de um ginásio poliesportivo que tem previsão do início das obras ainda esse ano e finalizando o montante de R$ 700 mil para a construção de poços artesianos. O deputado segue ainda com visitas agendas a outros 3 municípios.

Com informações da assessoria