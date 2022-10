Boni passa mal em voo, sofre infarto e é internado nos EUA

José Bonifácio Sobrinho, o Boni, de 86 anos, passou por um grande susto recentemente. Ele se sentiu mal em um voo entre Orlando e Rio de Janeiro e precisou ser retirado da aeronave. Levado ao hospital, os médicos constataram que o executivo de televisão havia sofrido um infarto.

Boni colocou um stent no coração e segue internado em um hospital americano.

“Já estou zerado, novinho em folha. Estava no voo de Orlando para o Rio quando, assim que decolamos, comecei a sentir uns reflexos estranhos na vista e muita falta de ar. Como sou cuidadoso e sempre tenho remédios por perto, me precavi. Mas a tripulação imediatamente me ajudou. Estou me sentindo muito bem, não há por que se preocuparem”, disse Boni em entrevista à Veja.

José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, tentou tranquilizar os fãs. “Está tudo certo! Agora só um pouquinho de paciência”, escreveu ao publicar uma foto.

*Com R7