Bombeiros e PMs do Amazonas têm nova carteira de identidade com mecanismo digital

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) lançou uma nova carteira de identidade militar com mecanismos capazes de ofertar maior segurança para a corporação. Oitenta modelos do novo lote fabricado foram entregues hoje (18), para bombeiros militares. Segundo o comando, a mudança no documento alcançará todos os servidores.

A nova carteira de identidade militar em formato físico e digital atende o decreto n.º 45.563 de 12 de março de 2021, assinado pelo governador Wilson Lima. Os documentos são produzidos pela Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) e incluirão, inicialmente, 216 carteiras de identidade para militares da ativa e 142 para a reserva.

As novas carteiras devem incluir, posteriormente, os servidores da Polícia Militar do Amazonas. O material para a confecção dos documentos está em processo de licitação.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, explicou que o novo documento é composto por diversos recursos de segurança que garantem o porte seguro pelo militar.

“É uma identidade inovadora que garante ao portador, ou seja, ao bombeiro militar, que ele porte um documento que tem todas as informações necessárias desde o nome do pai, mãe, tipo sanguíneo, a vida funcional, inclusive com datas de promoção através das informações que contém no QR code. É fácil de ser checada a data de emissão, uma série de informações que não seria possível comportar na identidade anterior”, pontuou Muniz.

A nova identidade militar do CBMAM carrega itens de segurança de última geração, como elementos reativos à luz ultravioleta, brasões em policromia, fundo geométrico, guilhoches com microtextos positivos e negativos e três códigos de seguridade de informações: QR Code, código de rastreio e código de unidade administrativa.

Ainda segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o novo modelo certifica os militares a utilizarem armamento. “A identidade é de porte obrigatório do militar. Isso garante, porque o militar do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Exército, Aeronáutica, eles podem portar arma e é na identidade que tem o porte de arma, então é obrigatório o uso da identidade, e isso agregado aos componentes de segurança tem as informações para garantir que ele tenha tranquilidade quando estiver portando arma”, explicou Orleilso Muniz.

Segurança

O segundo tenente do Corpo de Bombeiros, Aluísio Cruz, de 49 anos, avalia a nova identidade como uma evolução para os bombeiros. “É uma tecnologia que vem nos agraciar, que nos dá uma segurança de ter toda uma tecnologia, QR code, todos os benefícios que a informática nos dá esse amparo legal para que possamos ter a veracidade de quando precisarmos ser abordados, para não ter falsificação e nenhum tipo de contratempo nesse sentido. O Corpo de Bombeiros está sendo o iniciante dessa nova jornada de tecnologia”.

A tenente Aline Almeida, de 43 anos, também elogiou a mudança no documento dentro da corporação. “Essa nova carteira vai nos beneficiar evitando falsificação. Hoje a carteira vem um QR code que dá uma segurança maior. Nela já vem a nossa autorização do porte de arma. É aceita em todos os estabelecimentos e acredito que vai beneficiar na valorização da corporação também”.

Identidade funcional segura

A nova identidade militar do CBMAM é resultado de uma iniciativa chamada de “iD-AM” ou “identidade funcional segura”, desenvolvida pela Imprensa Oficial do Amazonas para substituir os atuais crachás dos servidores do Estado, alinhado ao plano de gestão do governador Wilson Lima para gerar economicidade através de soluções tecnológicas.