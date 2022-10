Bombeiros apagam incêndio em embarcação que explodiu em Itacoatiara

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) apagou um incêndio em uma embarcação que explodiu próximo do porto da empresa Hermasa no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). A ocorrência foi registrada no final da tarde da quinta-feira (6/10), às 17h48, e a equipe de socorro chegou ao local em quatro minutos com a viatura Auto Tanque 02.

No local, foi constatado que parte da embarcação estava tomada por chamas e à deriva no rio Amazonas. A guarnição avançou para o porto da Hermasa e, com o auxílio de brigadistas da empresa, conseguiu debelar o fogo.

O comandante da embarcação, Evandro Brás de Maués, informou aos bombeiros que dois outros tripulantes já se encontravam em terra, sem nenhum ferimento. Ele informou ainda que a embarcação tinha como destino o município de Borba (distante 151 quilômetros da capital) e estava carregada com 10 mil litros de gasolina e 100 botijões de GLP de 13kg.

O proprietário do barco avaliou que o sinistro teria ocorrido no momento em que foram acionados os motores, sendo que a centelha de ignição das máquinas pode ter dado início ao incêndio devido ao vapor de combustível presente no ambiente.