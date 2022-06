Bolsonaro participa hoje de motociata em Manaus

O presidente Jair Bolsonaro participará neste sábado (18) de uma motociata em Manaus, em meio a comoção pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia.

Apesar de o momento ser considerado inoportuno para um evento no estado onde ocorreram as mortes com repercussão em todo o mundo, a presença de Bolsonaro é confirmada em materiais de divulgação que circulam nas redes sociais.

O presidente participará de um evento evangélico em Manaus pela manhã e a partir das 14h terá início a motociata, com saída da Ponta Negra e seu encerramento esperado na Arena da Amazônia.

*Com IstoÉ