Bolsonaro e a filha Laura tiveram certificado de vacinação alterados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a filha de 12 anos, Laura Bolsonaro , tiveram o certificado de vacinação contra a Covid-19 alterados, segundo a Globonews. Na manhã desta quarta-feira (3), a casa do ex-presidente foi alvo de buscas pela Polícia Federal .

O tenente-coronel, Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro , a esposa e a filha também teriam forjado os certificados de vacinação.

O objetivo da fraude seria garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e assessores nos Estados Unidos, que pede a vacinação obrigatória para entrar no país. O ex-presidente ficou três meses nos EUA, deixando o Brasil em 30 de dezembro de 2022, retornando somente em 30 de março deste ano.

A corporação ainda apreendeu os celulares de Bolsonaro e da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro , durante operação que investiga um grupo que falsificava dados de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde entre novembro de 2021 e dezembro de 2022.

A PF cumpre 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, no Rio de Janeiro e em Brasília. Todas as prisões já foram realizadas até as 7h.

Entre os alvos de prisão está o tenente-coronel Mauro Cid, o policial militar Max Guilherme, o militar do Exército Sérgio Cordeiro, seguranças próximos do ex-presidente e o secretário municipal de Governo de Duque de Caxias (RJ), João Carlos de Sousa Brecha.

A intenção do grupo seria “manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas” e “sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19”, de acordo com a Polícia Federal.

