Bolas da Copa do Qatar são tão tecnológicas que precisam ser carregadas em tomadas

As bolas Al Rihla usadas na Copa do Mundo no Catar têm um sensor de alta tecnologia que precisa ser carregado

As Al Rihla, bolas de futebol oficiais da Copa do Mundo no Catar, possuem tanta tecnologia que não precisam apenas ser bombeadas com ar, como estamos habituados: elas precisam ser carregadas para que os sensores sejam ativados.

Fabricada pela Adidas, a bola — que leva o nome da palavra árabe que significa “a jornada” em português — possui um sensor interno que mede dados como velocidade e direção. As peças permitem o rastreamento da bola e as marcações de impedimento com mais precisão pelo Árbitro Assistente de Vídeo (VAR).

Uma foto incrível postada no Twitter mostra as bolas coloridas sendo carregadas antes de uma partida, como se fossem um aparelho doméstico como um celular ou relógio.

Segundo o Daily Mail, o sensor, que pesa 14 gramas, é alimentado por uma pequena bateria. A Adidas disse que ela pode durar seis horas de uso ativo ou até 18 dias intercalados.

Sensor na bola

“Sempre que a bola é chutada, cabeceada, lançada ou até mesmo tocada, o sistema a capta a 500 quadros por segundo”, disse Maximillian Schmidt, cofundador e diretor administrativo da Kinexon, que fabricou o sensor.

A bola com sensor possui uma tecnologia de sistema semiautomático que conta com 12 câmeras refinadas que conseguem monitorar até 29 pontos diferentes do corpo de cada jogador, 50 vezes por segundo, calculando a posição exata dentro de campo — algo que deve diminuir o tempo médio de análise dos lances.

Esses dados são enviados em tempo real para um sistema de posicionamento local (LPS). Este envolve uma configuração de antenas de rede ao redor do campo, que recebem e armazenam os dados para uso imediato.

Com informações do Terra