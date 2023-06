Bob’s diz que repudia discriminação após piadas gordofóbicas com Walter

Uma das imagens da semana foi a estreia do atacante Walter no Pelotas, time que disputa a segunda divisão do Gauchão. Walter é conhecido por sua briga contra a balança. A foto do jogador com a camisa patrocinada pela rede de fast food Bob’s viralizou —consumidores associaram a forma física de Walter aos produtos da rede.

O que diz a rede

Mesmo sem citar diretamente o atacante, a rede afirmou, via assessoria, que é “contra qualquer forma de discriminação e reitera que é uma companhia transparente, comprometida com a nossa sociedade e que respeita a pluralidade”.

O patrocínio ao Pelotas foi acertado em abril, um mês antes da contratação de Walter pelo time.

Além do Pelotas, a rede patrocina a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. O Bob’s disse que “tem como um de seus pilares o apoio ao esporte”.

Quem é Walter

O atacante revelado pelo Inter passou por times como Porto, de Portugal, Goiás, Fluminense e Athletico-PR, mas a carreira foi brecada em 2019, devido a uma suspensão por doping. Ele pretende se dedicar à carreira de técnico em 3 ou 4 anos.

Ele fez sua reestreia no fim de semana passado, quando foi alvo de comentários gordofóbicos.

*Com informações de Uol