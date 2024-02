‘Bob Marley: One Love’ e ‘Madame Teia’ estreiam hoje no Shopping Ponta Negra

Biografia do cantor jamaicano e a live action da Marvel são opções de entretenimento depois do Carnaval

Estreia em dobro na Cinépolis do Shopping Ponta Negra, hoje (15), a live action “Madame Teia” e a cinebiografia “Bob Marley: One Love”. Os dois longas estão entre os mais aguardados do ano, pelos amantes do cinema e da música, e são opções de entretenimento após o fim do Carnaval em Manaus.

Dirigido por Reinaldo Marcus, “Bob Marley: One Love” conta a história do Rei do Reggae, o rosto e a voz mais conhecida do ritmo jamaicano popular em todo o mundo. O longa destaca os importantes feitos do cantor para seu país, relembra a trajetória pessoal e musical e como a música ultrapassa fronteiras. A história tem estreia mundial, nesta semana.

Todo o drama da vida do artista e sua trajetória musical serão embaladas pelas canções que o transformaram em um dos nomes mais importantes da música mundial. Uma oportunidade e tanto para os amantes da música e para quem aprecia as artes conhecer mais sobre a história de Bob Marley.

Já “Madame Teia” deve atrair a atenção dos apaixonados por quadrinhos. Conta a história de uma das mais enigmáticas heroínas da Marvel. Estrelado por Dakota Johnson, o filme mostra a trajetória de Cassandra Webb, uma paramédica que possui habilidades de clarividência. Ela surgiu nos quadrinhos nos anos 1980 e já apareceu em uma das aventuras do “Homem Aranha”.

Além da aquisição de ingressos na bilheteria, é possível fazer a reserva pela internet, no site da Cinépolis – Shopping Ponta Negra. (Salas e Horários / Cinépolis Ponta Negra – Cinépolis (cinepolis.com.br).

Com informações da assessoria