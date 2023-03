Bill Gates compara chatbot à criação do celular e computador pessoal: ‘é uma revolução’

Filantropo e cofundador da Microsoft, Bill Gates disse que chatbots inteligentes, como o ChatGPT, são a “tecnologia mais importante e avançada em décadas”. Ele disse que a inteligência artificial é tão revolucionária quanto os celulares ou o computador pessoal.

Chatbots inteligentes (ou com inteligência artificial) são modelos de linguagem que permitem que a máquina responda como se fosse um humano. Eles “aprendem” uma língua e o jeito de falar após visualizar uma série de exemplos de textos. Eles podem ajudar a escrever um texto, revisar conteúdos em diferentes línguas e resumir obras grandes.

Em post em seu blog, o Gates Notes, o bilionário descreveu a sua impressão ao utilizar o chatbot pela primeira vez. Seu teste foi fazer a pergunta “o que dizer a um pai com uma criança doente?”.

“Ele deu uma resposta cuidadosa, melhor do que qualquer pessoa que estava comigo daria. A experiência foi impressionante”, escreveu. “[Ao mexer] sabia que tinha visto o maior avanço em tecnologia desde a interface gráfica de usuário”.

Gates se refere a sistemas como o Windows e MacOS, que permitiram que as pessoas interagissem com o computador de forma gráfica — antes o processo era feito apenas por meio de linhas de código.

Atualmente, a Microsoft, cofundada por Gates, começou a implementar o ChatGPT, da OpenAI, no seu mecanismo de busca, o Bing.

Na prática, os usuários podem fazer uma pergunta e recebem uma resposta, sem precisar navegar por diversos links. A empresa também passou a incluir o chatbot inteligente no pacote Office 365, o que ajudaria a criar textos, apresentações e resumir conteúdos de e-mail, por exemplo.

O Google conta também com um sistema de chatbot inteligente, chamado Bard, mas que ainda não foi liberado para o público em geral — apenas para algumas pessoas do Estados Unidos e do Reino Unido. Gigante também tem implementado inteligência artificial no Google Workspace (versão paga das ferramentas de escritório da empresa).

Inteligência artificial para ajudar aos pobres

Atuando como filantropo da instituição Bill & Melinda Gates, o filantropo espera que a inteligência artificial seja importante para ajudar a salvar vidas.

“Melhorias impulsionadas por inteligência artificial serão especialmente importantes em países pobres, onde há grande ocorrência de morte de pessoas com menos de 5 anos de idade”, disse. “A maioria das pessoas nesses lugares não tem um médico por perto, e a inteligência artificial ajudará trabalhadores da saúde a serem mais produtivos”.

O cofundador da Microsoft diz que a inteligência artificial poderia ajudar no preenchimento de papéis, resumir recomendações médicas após uma visita ou até mesmo auxiliar em diagnósticos baseado nas condições da pessoa.

Ainda assim, Gates reconhece que este não deve ser um caminho natural, dizendo que “as forças do mercado não criarão essas soluções de forma natural” e que é necessário que governos e entidades filantrópicas trabalhem neste sentido, para que a inteligência artificial não aumente a desigualdade.

Com informações da Tilt / Uol