O BBB 24 estreia nesta segunda-feira (8) na Globo e o nome que tem dado o que falar nas redes nem foi selecionado para o reality, o surfista Gabriel Medina.

Desde que a Globo revelou os nomes dos participantes da atração, Medina tem sido assunto por seu envolvimento amoroso com algumas mulheres selecionadas para o reality.

A primeira é a ex-esposa do surfista, Yasmin Brunet, que integra o time Camarote. No mesmo pacote de celebridades que se envolveram com o atleta, está também a tiktoker Vanessa Lopes, que ficou com Medina após o fim do casamento dele com a modelo, o que gerou uma treta entre as duas.

Puxadinho. Ontem, após revelar os nomes de outras seis mulheres que disputam quatro vagas no BBB 24, chamou a atenção o fato de uma candidata afirmar já ter ficado com Medina. A modelo Carolina disse que se envolveu com atletas como o surfista e os jogadores Éder Militão e Gabigol, mas que deu fora em Neymar.

Crushs. Outras duas candidatas do Puxadinho não ficaram com Medina, mas disseram ter atração pelo surfista. A manauara Isabelle admitiu ter paixão secreta pelo atleta, mesmo caso da mineira Giovanna.

Até o momento, Gabriel Medina tem evitado falar sobre o assunto. Entretanto, ele reagiu a uma postagem de Vanessa Lopes sobre a entrada no reality, o que desagradou os fãs de Yasmin.

Nas redes sociais, o público brincou que o BBB 24 deveria se chamar “Big Medina Brasil” e que um dos pré-requisitos na escolha das participantes era ter ficado ou ter cursh em Medina. Confira:

O Medina já ficou com a Vanessa Lopes, foi casado com a Yasmin Brunet, já ficou com a Carolina e é crush da Giovanna Se o Boninho não colocar esse macho pra fazer uma publi nessa edição, ele é maluco #bbb24 pic.twitter.com/TUg3vUegnP — Ka (@kacomentx) January 8, 2024

bbb virou um de férias com ex’s do Medina

pic.twitter.com/Pj6p4LGDVc — mila (@eumilaniv) January 8, 2024

Vendo a thread dos participantes do puxadinho com a certeza de que a entrevista das mulheres era:

"Fale sobre vc e qual sua relação com o Medina" Juro, não é possível ser coincidência uma coisa dessa kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/YnkdKqhr1e — bololo 🤙 (@_Pqpicci) January 8, 2024

ex mulher do medina

peguete do medina

ex ficante do medina

tem crush no medina se eu fosse o boninho economizaria um milhão e meio e colocava o medina como prêmio — . (@lucomments_) January 8, 2024

*boninho pra mulher no bbb* boninho: acha o Medina bonito?

mulher: não boninho: pic.twitter.com/eECXlR5qkO — adirada aracu (@grandonasemmedo) January 8, 2024

#BBB24 tá assim: – ex esposa do Medina

– ex ficante do Medina

– mulher que beijou Medina na balada

– mulher que surfa e se inspira no Medina

– mulher que acha Medina o homem mais bonito do Brasil

– Wanessa vs Vanessa

– pobres inadimplentes pic.twitter.com/hTROQVED5b — aka trouxa (@TrouxaAka) January 8, 2024

*Com informações de Uol