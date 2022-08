Belarmino Lins comemora autorização governamental para pagamento do Fundef aos professores

O deputado Belarmino Lins (PP) comemorou, nesta segunda-feira (08), a chegada à Assembleia Legislativa do projeto de lei do Governo do Estado que determina o pagamento do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) aos profissionais da rede estadual de ensino.

“Enviamos para a Aleam o projeto que autoriza o pagamento do Fundef para profissionais do magistério da Educação Básica, ativos e aposentados, que estavam no cargo entre 1998 e 2007. Peço celeridade aos deputados para que a gente avance e reconheça quem tanto fez pela Educação”, postou o governador Wilson Lima no Twitter.

Segundo Belão, o pagamento passou a valer em todo o país desde março passado após aprovação da matéria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. “O Governo do Estado foi sensível a Moção de Apelo que fizemos na semana passada em favor dos professores de todo o nosso Estado, que realmente merecem ser recompensados por seus grandes esforços pela educação básica”, disse o líder progressista. O projeto tramita em regime de urgência na Aleam e poderá ser votado nesta quarta-feira (10) no Plenário Ruy Araújo.