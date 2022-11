Belão destaca aprovação de PL tornando festejo da padroeira de Carauari em patrimônio cultural do AM

Em sessão realizada no último dia 01 de novembro, a Assembleia Legislativa (Aleam) aprovou projeto de lei, de autoria do deputado Belarmino Lins (PP), que transformou o festejo em honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira do município de Carauari, no Alto Juruá, em patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Amazonas.

“Entendo como uma questão de justiça a aprovação da nossa propositura pela Aleam por ser o festejo em honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição um dos grandes eventos religiosos e culturais do nosso Estado, destacando Carauari, um município pelo qual temos especial carinho e apreço, muito bem administrado pelo prefeito Bruno Ramalho”, disse o parlamentar progressista.

Imaculada Conceição refere-se a um dogma através do qual a Igreja declarou que a concepção da Virgem Maria foi sem a mancha (mácula em latim) do pecado original. Desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada do pecado pela graça de Deus. O dogma declara também que a vida da Virgem Maria transcorreu completamente livre de pecado.

Desde os tempos da Igreja primitiva, os fiéis sempre acreditaram que Maria, a Mãe de Jesus, nasceu sem o pecado original. Tanto no Oriente como no Ocidente, há grande devoção à Maria enquanto mãe de Jesus e Virgem sem Pecados. No começo do cristianismo, o dogma da Imaculada Conceição já era tido como uma verdade de fé para os fiéis.

“Rendemos graças a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e que ela continue a proteger e abençoar o nosso querido povo de Carauari e todo o povo do Alto Juruá”, enfatizou Belarmino.