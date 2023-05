Bebeto rebate críticas de Romário: ‘Está ficando velho e esclerosado’

O ex-atacante e tetracampeão Bebeto rebateu as declarações de Romário, o chamando de traidor, por questões políticas e deu sua versão sobre os bastidores políticos da dupla de 94.

Em contato com o UOL Esporte, Bebeto se mostrou surpreso com as declarações de Romário: “Quem é ele para me chamar de traidor? O Romário está ficando velho e acho que está ficando esclerosado, falando muita besteira. Tenho uma carreira íntegra no futebol e na política, nunca me envolvi em polêmicas. Não posso falar o mesmo dele, que é um egoísta, sempre pensou apenas nele.”

Bastidores da ruptura: “O Romário me chamou para o Podemos e eu fui, mas ele saiu sem avisar ninguém, não me falou. Eu fiquei sabendo que ele tinha ido para o PL pela imprensa, ele não falou comigo. Na verdade, foi ele quem traiu, porque saiu ‘de fininho’. Por que não falou comigo?”.

Ida para o PSD: “Eu fui para o PSD apoiar um dos melhores presidentes da Alerj, que foi o André Ceciliano. Foi um pedido do Eduardo [Paes, prefeito do Rio de Janeiro] e depois apoiei também a candidatura do Caiado. Não traí ninguém, política se faz em grupo e o Romário sempre só pensou nele”.

Bebeto ainda alfinetou as constantes declarações de Romário: “Ele [Romário] sempre foi assim, só pensa nele próprio. Achei que depois de velho ele iria mudar, mas parece que não. Ele não gosta de falar que ganhou em 94 [a Copa do Mundo] sozinho? Ninguém faz nada sozinho. Futebol e política se fazem coletivamente e o Romário é individualista”.

Depoimento em série e ligação não atendida

Em fala ao “Podcast do Garotinho”, Romário fala sobre a participação de Bebeto na série documental “Romário, o Cara”, que será lançada pela HBO Max. O Baixinho afirma que a série foi gravada antes da suposta traição.

Bebeto falou sobre sua participação na série: “Eu fui na casa dele, fiquei mais de três horas gravando, até me emocionei. Formamos uma das melhores duplas da história da seleção brasileira, nunca perdemos um jogo estando os dois em campo juntos. Uma pena que ele não considere isso para falar essas coisas de mim”.

Bebeto revelou ainda que ligou para Romário após a participação do Baixinho no podcast ‘Fala, Brasólho’, de Fred Bruno, mas não foi atendido.

Quando eu soube que ele havia falado isso no podcast, eu na mesma hora liguei para ele, e não me atendeu. Tentei falar para expor a minha opinião e ele não atendeu. Nós temos princípios diferentes, se ele muda a amizade em função da questão política eu não sou assim. Quem me deixou na mão foi ele e não eu, mas tranquilo, essas coisas não me afetam. Sigo sendo a mesma pessoa de sempre, que todos me conhecem”, finalizou.

*Com informações de Uol