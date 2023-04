Beatriz Rodrigues, atleta apoiada pela Prefeitura, é campeã sul-americana de tênis no Equador

O programa “Manaus Olímpica”, da Prefeitura de Manaus, rendeu mais um resultado positivo no apoio aos atletas promissores da cidade. A atleta Beatriz Rodrigues, de 13 anos, conquistou ontem (20) o primeiro lugar no torneio sul-americano de tênis, promovido pela Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat).

A competição começou no dia 15 de abril e foi realizada em Quito, no Equador. Beatriz foi contemplada com passagens aéreas por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), competiu na categoria 14 anos e faturou os troféus em duas modalidades: simples e duplas.

“A Beatriz é uma atleta muito dedicada, envolvida com o esporte desde a infância. Com muito apreço e certeza de que ela daria o máximo para alcançar êxito, chegamos com esse apoio por meio do Manaus Olímpica. Não temos dúvidas de que ela ainda renderá muito mais frutos e resultados impressionantes futuramente”, destacou o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira.

Nas duplas, a amazonense fez parceria com a equatoriana Rafaella Bernal. Juntas, elas venceram Simone Cabrera e Dulce Villarreal, que representavam o Equador, por 6/2 e 6/3. Já nas simples, Beatriz voltou a encarar e vencer a anfitriã Dulce, com parciais de 7/5 e 6/3.

Apesar da pouca idade, Beatriz tem vasta experiência em outros torneios nacionais e internacionais na carreira, e se notabiliza como uma das principais promessas do tênis brasileiro para os próximos anos.

“Ótima semana em Quito, no Equador. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma vitória, minha família, a todos aqueles que oram por mim, minha equipe, e o apoio da Fundação Manaus Esporte, da Prefeitura de Manaus, na pessoa do prefeito David Almeida”, comemorou Beatriz.

Com informações da Fundação Manaus Esporte